Det har på ingen måter roet seg i Fløya-land etter sesongen som endte med et historisk opprykk til 2.-divisjon.

I desember ble det klart at Stein Berg-Johansen og Roger Lange trakk seg som trenere. Klubben hentet ny trener i egne rekker da Thorleif Braathen, som hadde trent Fløyas andrelag til to opprykk fra 5.- til 4.- og 4.- til 3.-divisjon på to sesonger, fikk jobben.