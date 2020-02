Sigurd (19) har startet én seriekamp på to år: – Hvis de vil ha meg med videre, tar de vel kontakt

19-åringen har i sine to første sesonger i A-stallen i TIL stort sett kun fått sporadiske innhopp i serien, startet noen cupkamper og startet kun én eliteseriekamp for TIL, den 16. mai hjemme mot Bodø/Glimt i fjor.

Nå er den tidligere G18-landslagsspilleren som kun fikk 132 minutter spilletid i serien i fjor, vise at han er en mann å satse på for TIL også etter kontrakten går ut etter årets sesong. I solfylte La Manga etter en sen ettermiddagsøkt snakker 19-åringen om sine store ambisjoner for året.