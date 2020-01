SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER CITY 0–1

Seieren ga Pep Guardiolas menn fastere grep om 2.-plassen i Premier League og en opptur etter poengtapet mot Crystal Palace på managerens 49-årsdag lørdag.

Raheem Sterling spilte i det 73. minutt frem Kevin De Bruyne på høyresiden, og som så mange ganger før sto belgieren for en vakker assist da han tredde ballen mellom to forsvarere og fant Agüero på et flott løp i boksen. Han hadde ingen problemer med å sette ballen i mål fra kort hold.

De Bruyne ble den første spiller i Premier League-historien som har hatt minst 15 målgivende pasninger i tre ulike sesonger. For Agüeros del er målfangsten nå oppe i seks på de tre siste Premier League-kampene. Argentineren kom inn for Gabriel Jesus, som misset et straffespark i første omgang.

For City gjorde Aymeric Laporte comeback etter fem måneder på skadelisten. Han fikk et par tøffe smeller i første omgang, men bidro til at City holdt nullen.

City er 13 poeng bak serieleder Liverpool, som har to kamper til gode.

Everton ledet 2-0 over Newcastle og var på vei mot en trygg seier etter mål av Moise Kean og Dominic Calvert-Lewin, men Florian Lejeune scoret to ganger på overtid og berget 2-2 for gjestene i en ellevill avslutning.

Bournemouth vant 3-1 over Brighton uten Joshua King, som fortsatt er på skadelisten. Harry Wilson og Callum Wilson scoret før og etter et selvmål av gjestenes Pascal Gross.

Med Pepe Reina i målet og Ørjan Nyland på benken vant Aston Villa 2-1 over Watford takket være et vinnermål av Tyrone Mings i femte overtidsminutt. Watford ledet ved pause, men hjemmelaget vendte til seier på Villa Park.

Southampton tok en sterk 2-0-seier borte mot Crystal Palace med mål av Nathan Redmond og Stuart Armstrong.

