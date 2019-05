Norsk smell i VM-åpningen: Fikk mål annullert etter VAR-avgjørelse. Så raknet det i noen grusomme minutter.

Uruguay U20 – Norge U20 3–1

STADION WIDZEWA, LODZ: Laget fra Sør-Amerika er spådd som det vanskeligste laget i Norges gruppe, og viste hvorfor i åpningskampen av gruppe C.

Det norske laget har vært klare på at målet med VM er å komme videre fra gruppen, og at de kan slå hvem som helst om de spiller opp mot sist beste.

Mot Uruguay viste Pål Arne «Paco» Johansens mannskap den siden først etter hvilen.

Høyreback med første VM-mål

For etter en førsteomgang der lite stemte, og det norske mannskapet gikk inn til pause med 0–2 i bagasjen, var det et helt annet lag som kom utpå i den andre omgangen.

Bare to minutter tok det før Tobias Børkeeiets falkeblikk fant høyreback Christian Dahle Borchgrevink som hadde tatt et dypt løp bak bakfireren til Uruguay. På et touch nærmest sendte han det som kan kalles en pasning bak Juventus-målvakt Franco Israel i Uruguay-buret.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

I løpet av annenomgangen hadde Norge flere muligheter til å utligne. Blant annet da Hugo Vetlesen danset med hele det uruguayanske laget på høyresiden og var millimeter fra å finne Erling Braut Haaland foran mål.

Fem minutter før slutt var Norge nok en gang nær etter at et innlegg traff en Uruguay-stopper og ballen rullet en halvmeter til side for stolpen.

I jakten på utligning ble det derimot Uruguay som avgjorde ved kampens store spiller Brian Rodriguez på en kontring etter 87 minutter.

To mål på åtte minutter

I den første omgangen viste også Uruguay hvorfor de av mange er tippet til å vinne Norges gruppe.

Etter 21 minutter sendte midtstopper Ronald Araujo en lang pasning bak bakfireren til Norge.

Darwin Nunez tok ballen ned på brystet, og nærmest med ryggen mot mål fikk han stjernetreff over en utrusende Jacob Faye Lund i Norge-målet.

Bare åtte minutter senere var Uruguay frempå igjen. Denne gangen rullet de rundt med et Norge-lag som falt bakover på banen.

En meget skarp Brian Rodriguez på høyrekanten til Uruguay slo tunnel på Håkon Evjen før han serverte Fransisco Ginella foran mål. Ginella fikk lov til å ta imot ballen før han banken den opp i nettaket.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Fikk scoring annullert

Men Norge kunne tatt ledelsen allerede etter elleve minutter. Eman Markovic ble spilt nydelig gjennom, før han serverte Erling Braut Haaland på åpent mål.

Red Bull Salzburg-spissen satte ballen sikkert i mål, men linjedommeren sto og vinket med flagget for offside.

Reprisen viste at Markovic var noen centimeter i offside da han ble spilt igjennom, og VAR bekreftet at annulleringen var korrekt.

I den andre kampen i Norges gruppe fredag kveld vant New Zealand hele 5–0 over Honduras. Der scoret 17 år gamle Ben Waine to av målene. Norge møter New Zealand i neste kamp på mandag klokken 20.30 i Lodz.