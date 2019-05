Dømte omdiskutert Champions League-semifinale for ti år siden: – Skulle ønske jeg hadde VAR

Øvrebø ble et samtaleemne over hele verden da han fattet flere kontroversielle dommeravgjørelser i oppgjøret. Chelsea følte seg snytt for flere straffespark, men fikk ikke gehør hos nordmannen. På overtid sendte Andres Iniesta Barcelona videre på bortemålsregelen.

Overfor det spanske fotballmagasinet Panenka uttaler Øvrebø at kamputfallet fort kunne blitt annerledes hvis han hadde videodømming (VAR) tilgjengelig.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde VAR tilgjengelig den kvelden, sier Øvrebø ti år etter den omdiskuterte kampen.

Politieskorte

I intervjuet med den norske journalisten Pål Ødegård forteller fotballdommeren at han forsøkte å holde roen utad gjennom oppgjøret selv om han ble omringet av illsinte Chelsea-spillere.

– Jeg må innrømme at jeg kokte innvendig. Det var i garderoben etter kamp at jeg innså hvor kontroversielt alt hadde vært. I løpet av to timer hadde jeg gått fra å være en anerkjent dommer til å være den største klovnen i internasjonal fotball, uttaler 52-åringen.

Dommerprestasjonen gjorde av Øvrebøs team måtte få politieskorte ut av London. Hovedpersonen selv har fått en rekke drapstrusler fra Chelsea-supportere.

Barcelona slo Manchester United 2-0 i finalen på Olympiastadion i Roma etter å ha avansert fra den dramatiske kampen på Stamford Bridge i mai 2009.

Mistet VM

Den omdiskuterte semifinalen gjorde at det norske teamet ikke lenger var aktuell for VM i Sør-Afrika i 2010.

– Jeg kom ikke til VM. Teamet mitt og jeg visste at vi hadde en god mulighet hvis vi gjorde en god jobb på Stamford Bridge. Til slutt gjorde vi ikke det, og jeg synes det er naturlig at vår sjanse til å være i VM i Sør-Afrika forsvant.

Uken etter var Øvrebø og hans assistenter Geir Åge Holen og Dag Roger Nebben i aksjon i eliteserieoppgjøret mellom Brann og Start. Da mottok dommerteamet applaus før avspark, noe Øvrebø & Co. tydelig satte pris på.

Øvrebø, som er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, la opp som fotballdommer i 2013.

