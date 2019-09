FCK tapte mot «norske» Hobro i Bendtners debut

I stedet ble det Hobros norske spissduo, Julian Kristoffersen og Pål Alexander Kirkevold, som kunne juble for en overraskende seier og tre poeng.

Kristoffersen scoret Hobros første mål allerede etter tre minutter. Det skjedde etter at FCKs norske målvakt Sten Grytebust havnet på bærtur utenfor eget felt. Edgar Babayan satte fart langs venstresiden og fant Kristoffersen foran målet, og han rakk akkurat å sette inn 1-0 før Grytebust var tilbake på streken.

Giganten FCK fikk en ny smell ni minutter senere. Emmanuel Sabbi headet inn 2-0, også han på innlegg fra Babayan.

Press til liten nytte

FCK kom på sporet igjen med en redusering i kampens 25. minutt. Uruguayaneren Michael Santos ble spilt igjennom av Pep Biel og var sikker alene med keeper.

Så skulle det gå en lang periode uten mål, til tross for et tidvis massivt FCK-press. Trener Ståle Solbakken byttet inn tre spillere etter 71 minutter, blant dem Bendtner, i jakten på et utligningsmål.

Samtidig tok Hobros trener av Kirkevold i sluttminuttene og erstattet ham med en forsvarsspiller.

Kamprusten

FCK presset enda mer intenst på tampen, men noen nettsus skulle det bli verken på Bendtner eller lagkameratene hans. Dermed tok Hobro et viktig steg opp til 10.-plass på tabellen, mens FCK nå er fire poeng bak serieleder Midtjylland.

Nicklas Bendtner kom nylig til FCK fra Rosenborg, der han ikke hadde spilt siden april. Søndagens kamp var hans første offisielle under Solbakkens ledelse.

I en annen kamp i den danske superligaen spilte Iver Fossum samtlige 90 minutter da AaB tapte 0-3 borte mot AGF.