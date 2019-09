Hulsker og Rekdal i duell på hjemmebane: Møtes i «århundrets fotballfest»

REKDAL: Hulsker og Rekdal er klare for spill i sine barndomsklubber når Vestnes Varfjell 2 møter Fiksdal/Rekdal/Tomrefjord 2 på Rekdal stadion klokka 18.30 onsdag kveld. Da står romsdalingene på hver sin banehalvdel, og Vestnes-gutten Bernt Hulsker gleder seg til å ta på seg den mørkeblå Vestnes Varfjell-drakta igjen.

– Det blir århundrets fotballfest med to gamle travere som børster støvet av sko, teknikk, taktikk og mental styrke. Dette blir en kamp om ære, men aller mest handler det om å legge følelsene til siden, være profesjonelle til fingerspissene og tre poeng for våre respektive lag. Kjetil sier han sliter med et kne, men vi tror det bare er nerver. Det blir pølser, vafler, og som alltid på Rekdal stadion, kaffe avec i kiosken, forteller Bernt Hulsker til Rbnett.