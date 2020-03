17 dager i karantene etter Spania-tur: – Nå skjønner jeg hvor lite fotball betyr

Emilie Nautnes var først på treningsleir med LSK i La Manga i slutten av februar. Så var hun på samling med U23-landslaget i Marbella da koronasituasjonen utartet i Norge. Der spilte hun treningskamper mot Nederland og Sverige, før troppen reiste hjem 11. mars.

– Jeg gikk rett i karantene etter at vi kom til Oslo. Jeg bor alene i en leilighet, og der satt jeg nesten sammenhengende i to uker. Vi fikk et treningsprogram som jeg fulgte, men alt var uvisst og vanskelig i starten. Jeg fulgte alle retningslinjene fra myndighetene, så jeg var alene så å si hele tida, forteller Nautnes til Rbnett.