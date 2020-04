Svensk fotballs plan: Dette kan bli startdatoen

– Nå gjenstår arbeidet med å ferdigstille årsplanen for Allsvenskan og Superettan, og det første steget er å avvente Uefas internasjonale kalender så vi vet hvilken datoer vi kan spille på, heter det i en uttalelse fra Svensk elitfotboll etter et videomøte tirsdag.

Alle de 32 klubblederne som deltok stilte seg bak avgjørelsen om å satse på 14. juni som startdato.

I Sverige var det en stund fritt fram for treningskamper, men det ble stoppet forrige uke etter anbefaling fra helsemyndighetene.

Det er foreløpig ingen signaler om når det åpnes for seniorfotball igjen, men fra fotballens side har man bestemt seg for å sikte mot 14. juni som dato for seriestart.

Ambisjonen er inntil videre å starte sesongen med tilskuere til stede, selv om det sannsynligvis er for optimistisk.

– Svensk elitfotboll følger utviklingen i viruspandemien og vil følge eventuelle nye direktiver fra myndighetene, står det i uttalelsen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sa nylig at han ikke tror på svenske fotballkamper med publikum før til høsten.

Allsvenskan skulle egentlig ha startet 4. april.

Nylig besluttet Sveriges fotballforbund å avlyse årets utgave av cupen for kvinner, mens det fortsatt er meningen å avvikle gjenstående cuprunder for menn.