Brann-keeperen har fått seg ny jobb: Nå blir Opdal PR-rådgiver

Hvordan lykkes i PR-bransjen? Vel, et mål på suksess er kanskje hvorvidt du er i stand til å få en artikkel publisert i Bergens Tidende. Slik sett er kanskje dette intervjuet med Håkon Opdal om hans nye jobb et mål på at Brann-keeperen har noe å komme med i sin nye jobb.

– Det er typen Håkon Opdal vi vil ha. Kapteinen på Brann og Start. Han som klarte å være den ene av 30.000 guttespillere som statistisk sett kommer seg på landslaget. Han som er hel ved når det blåser, det var det som appellerte til oss, sier Trond Albert Skjelbred, partner i Nor PR.