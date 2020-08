Lillestrøm våknet til statue av mannen som sendte dem ned

Foran lokaloppgjøret mellom Lillestrøm og Strømmen, ble det satt opp en statue med tilnavnet «Martin Ramsland - kongen av Åråsen». Det fikk Ramsland selv til å smile.

Nå nettopp

– Jeg visste ikke at den skulle komme opp nå. Det jeg ble fortalt etter at vi slo Lillestrøm, var at det skulle komme opp en statue i hagen til en supporter av Strømmen. Han holdt ikke ord på det, men satte den opp i rundkjøringa på Åråsen i stedet. Det var en gøy greie, det, sier Martin Ramsland til Fædrelandsvennen.

Torsdag formiddag la «Strømmen Greyhounds», en supportergruppering for Strømmen, ut bilde av en mannekengdukke med Strømmen-drakt på. Ved den var en plakett med teksten «Martin Ramsland - kongen av Åråsen».