– For lite kvalitet i avslutningsfasen, for lite flinke til å bryte gjennom, for dårlig kvalitet på innlegg, og for dårlig kvalitet på innløp. Det gjør at vi ikke produserer mer, ikke minst mål.

Slik er trener Hornelands nådeløse evaluering av søndagens innsats mot Tromsø. Med 7–4 i målsjanser, burde RBK avgjort kampen på Alfheim.