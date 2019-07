Hardarson blir Start-trener ut sesongen

Det bekrefter Start i en pressemelding onsdag.

– Vi har brukt tid på denne prosessen og konkludert med at vi mener den beste løsningen er å la Joey og resten av teamet få jobbe videre med det de har satt i gang. Vi har sett en positiv utvikling spillemessig etter det som ble en veldig utfordrende start på sesongen, sier Tor-Kristian Karlsen, sportslig leder i Start, til klubbens nettsider.

– I samråd med Joey har vi blitt enige om at han fortsetter ut sesongen, og så vil vi sette oss ned å se på veien videre da, sier Karlsen.

Andersson blir assistent

– Det er greit å få det avklart, nå kan vi kanskje spisse fokuset enda mer og slippe å tenke på hva som eventuelt skal skje. Vi skal gjøre alt vi kan for å prestere best mulig, sier Hardarson.

Etter det Fædrelandsvennen erfarer har Start pratet med flere aktuelle kandidater i både inn- og utland med tanke på trenerjobben.

Mattias Andersson, som i utgangspunktet skulle inn i en stilling i utviklingsavdelingen, blir assistenttrener ut sesongen.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

Hardarson har ledet laget helt siden Kjetil Rekdal forlot klubben etter første serierunde. Siden den gang står Start med 22 poeng fra 11 kamper, og en sjetteplass på tabellen med én kamp mindre spilt enn lagene over.

– Vi har gjort mye bra

– To poeng i snitt bør normalt holde til opprykk. Men vi ligger litt bak og det betyr at vi må hente inn noen poeng. Prestasjonene, med unntak av noen svake perioder som har kostet oss poeng, har vist ok framgang, sier Hardarson i pressemeldingen.

Da Fædrelandsvennen ba ham oppsummere første halvdel av sesongen etter seieren over Tromsdalen, sa han følgende:

– Vi har gjort mye bra. Det kom to stygge tap som ødelegger en del av inntrykket. Det er ikke kampene i sin helhet, men perioder i kampene hvor vi blir utrolig hardt straffet. Vi har gått nøye gjennom det, og sett at det er ting i disse periodene som er veldig, veldig dårlig. Som vi er nødt til å rette opp. Det grunnleggende arbeidet må være der hver kamp. Der svikter vi litt i små perioder i disse kampene, sa islendingen.

Spillergruppa skal være veldig fornøyd med Hardarson som trener, og har tidligere uttalt at de ønsker seg 42-åringen videre.

Start trener for første gang etter ferien onsdag ettermiddag. Lørdag spiller de treningskamp mot Jerv på Levermy klokka 14.

Neste seriekamp er hjemme mot HamKam 21. juli.

Saken oppdateres