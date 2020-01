Den eneste riktige reaksjonen fra Brann på Berishas mas, er ikke å reagere

Veton Berisha bekrefter nå at han visste nøyaktig hva han gjorde da han i Bergens Tidende kunngjorde at han vil spille for Viking. Strategien er lett gjennomskuelig. Gjennom å gjøre seg uspiselig for sin nåværende arbeidsgiver vil han mase ned sin egen verdi slik at Viking har råd til å kjøpe ham.

Som mediemann vil jeg for evig forsvare fotballspilleres selvsagte ytringsfrihet også i det offentlige rom. De må kunne si omtrent hva de vil, til hvem de vil. Det er et åpenbart problem i både norsk og internasjonal fotball at aktører knebles og/eller tvinges til både å komme med omtrentlige versjoner av sannheten og til å si flest mulig uinteressante ting.