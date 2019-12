Klokka 07.13 tirsdag morgen spaserte Espejord inn på flyplassen i Tromsø. Ikledd en grå hettegenser og svart jakke, med hetta godt tredd over hodet, var det en litt trøtt, men også glad, Runar Espejord som dukket opp.

– Har du vært her hele natta, eller? spør en smilende Espejord når iTromsø kommer bortover og spør for et intervju.