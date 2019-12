Idrettsgallaen 2020 avholdes lørdag 4. januar og blant de nominerte finner man kjente navn som Johannes Høsflot Klæbo, Martin Ødegaard, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. Man finner også navnet til litt mindre kjente Sverre Inge Lystrup Ness.

63-åringen fra Namsos har siden 1972 vært fotballtrener for forskjellige fotballag, men i 2015 skjedde det en hendelse som gjorde at han valgte å forlate den organiserte fotballen. Han bestemte seg for å hjelpe dem som sto utenfor.