Det er allerede klart at Start blir nummer tre i årets 1. divisjon, og dermed må klubben ut i kvalifisering for å rykke opp til Eliteserien. Lørdag klokken 16.00 spiller laget årets siste seriekamp borte mot Notodden – i en relativt uviktig kamp for bortelaget.

For Notodden er situasjonen en helt annen.