Tallknusernes dom: Så stor er muligheten for at Start rykker direkte opp til Eliteserien

Fire kamper gjenstår av årets sesong i OBOS-ligaen. Selv om det fortsatt ikke kan slås endelig fast, så er det to ting som bortimot er klart:

Aalesund vinner divisjonen og rykker direkte opp til Eliteserien.

Tromsdalen havner sist og rykker ned til 2. divisjon.

Det knytter seg imidlertid stor spenning til hvem som slår følge med Aalesund og tar den andre opprykksplassen – Sandefjord eller Start.

Førstnevnte lag står med 56 poeng, mens kristiansandsklubben ligger poenget bak. Målforskjellen er også tilnærmet lik.

Har beregnet 50.000 tabeller

Norsk Regnesentral har regnet ut sannsynligheten for hvordan årets sesong i OBOS-ligaen ender. De har spilt de gjenværende kampene 50.000 ganger på en datamaskin og beregnet 50.000 tilsvarende tabeller.

– Deretter har vi talt opp hvor mange ganger Aalesund kommer på førsteplass, annenplass og så videre. Dette gir oss sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Vi har gjort det samme for enkeltkamper, sier forsker Nikolai Sellereite i regnesentralen.

Han har regnet ut dette i prosentform.

Fakta: SLIK KOM NORSK REGNESENTRAL FRAM TIL TALLENE: Modell for utfallet i en fotballkamp: For å forklare datamaskinen hvordan den skal spille de 50.000 kampene, har regnesentralen laget en statistisk modell for utfallet av en fotballkamp mellom to lag.

I denne modellen har hvert lag et styrketall. Modellen tar også hensyn til en hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling.

Den (relative) hjemmebanefordelen er den samme for alle lag. Hvordan læres modellen opp? Styrketallene og hjemmebanefordelen er ukjente størrelser som tallfestes ved hjelp av resultatene i kampene som er spilt hittil i år.

Modellen tar hensyn til hvilke lag som har spilt mot hverandre, så en seier over et godt lag er bedre enn en like stor seier over et dårligere lag. En stor seier er dessuten bedre enn en ettmålsseier.

Det kan ha skjedd mye med et lag fra en sesong til neste. Derfor har regnesentralen valgt å trene opp modellen kun på kampene som er spilt hittil i år.

Sandefjord er favoritt

Aalesund er ensom i tet, noe de har vært gjennom stort sett hele sesongen. Regnesentralen tror med 99,8 prosent sannsynlighet at laget fra Sunnmøre tar førsteplassen.

Når det gjelder andreplassen, den siste plassen for å rykke direkte opp til Eliteserien, står det kun mellom Sandefjord og Start.

Sannsynlighet for andreplass, ifølge Norsk Regnesentral:

Sandefjord – 59,7 prosent

Start – 40,2 prosent

Eurosport-kommentator Amund Isaksen Lutnæs synes det er logisk at Sandefjord holdes som favoritt til den siste opprykksplassen.

– Det er såpass få kamper igjen nå, og det ser ikke ut som om Sandefjord kommer til å gå på flere bananskall. De møter Aalesund på bortebane i siste serierunde, og jeg tror det er den eneste kampen de kommer til å avgi poeng i sesongavslutningen, sier Lutnæs.

– Skuffende det de har levert

Han mener det vil være en stor skuffelse om Start ikke rykker opp til Eliteserien i år.

– Med den troppen de har, så kan man si at det er skuffende det de har levert. Men det skal sies at det er tre lag i toppen som har avgitt få poeng. Spillerne og klubben har levd med et stort press denne sesongen, og det vil være en kjempestor skuffelse hvis de ikke rykker opp, sier Lutnæs.

Fakta: Gjenstående kamper i OBOS-ligaen Aalesund: Tromsdalen (b), Start (h), Nest-Sotra (b), Sandefjord (h) Sandefjord: Notodden (h), Ullensaker/Kisa (b), Jerv (h), Aalesund (b) Start: KFUM (h), Aalesund (b), Ullensaker/Kisa (h), Notodden (b) KFUM: Start (b), Kongsvinger (h), Strømmen (b), Sogndal (h) Nest-Sotra: Sandnes Ulf (h), Jerv (b), Aalesund (h), HamKam (b) Kongsvinger: HamKam (h), KFUM (b), Sandnes Ulf (h), Jerv (b) Raufoss: Strømmen (b), Sogndal (h), Tromsdalen (b), Skeid (h) Sogndal: Jerv (h), Raufoss (b), HamKam (h), KFUM (b) Jerv: Sogndal (b), Nest-Sotra (h), Sandefjord (b), Kongsvinger (h) Sandnes Ulf: Nest-Sotra (b), Skeid (h), Kongsvinger (b), Strømmen (h) Ullensaker/Kisa: Skeid (b), Sandefjord (h), Start (b), Tromsdalen (h) HamKam: Kongsvinger (b), Strømmen (h), Sogndal (b), Nest-Sotra (h) Notodden: Sandefjord (b), Tromsdalen (h), Skeid (b), Start (h) Strømmen: Raufoss (h), HamKam (b), KFUM (h), Sandnes Ulf (b) Skeid: Ullensaker/Kisa (h), Sandnes Ulf (b), Notodden (h), Raufoss (b) Tromsdalen: Aalesund (h), Notodden (b), Raufoss (h), Ullensaker/Kisa (b)

Fotballkommentatoren forteller at det ble en «bisarr» start på sesongen med sparkingen av Kjetil Rekdal.

– Fotballen fikk ikke være i fokus i starten av sesongen. Johannes Hardarson har gjort en god jobb med å få klubben opp på beina igjen, men jeg synes det er få kamper der de har hatt full kontroll. Samtidig skal vi ikke glemme at det i år kan være gode muligheter i kvaliken til Eliteserien. Flere av lagene i bunnen av Eliteserien har ikke vært gode i år, sier Amund Isaksen Lutnæs, som er imponert over det suverene Aalesund har gjort i år.

Tar av seg hatten

– De har gjennom hele sesongen hatt fire spisser som har pushet hverandre. Har det kommet skader, så har de klart å tette igjen hullene i troppen. Det er bare å ta av seg hatten for den jobben Lars Bohinen har gjort denne sesongen.