Bayern München seriemester for 30. gang

Robert Lewandowskis straffemål gjorde Bayern München til Bundesliga-mester for åttende gang på rad.

Jérôme Boateng omfavner matchvinner Robert Lewandowski. Reuters / NTB scanpix

NTB

16. juni 2020 22:49 Sist oppdatert nå nettopp

Werder Bremen-Bayern München 0–1

– Vi kaller ham bare «Lewangoalski». Han er verdens beste. 31 seriemål på en sesong er utrolig, sa Alphonso Davies til BT Sport. Bayern-backen skapte spenning da han ble utvist mot slutten.

Med seieren har Bayern München 10 poengs luke til serietoer Borussia Dortmund, som har ni poeng igjen å spille om. Det betyr at klubbens 30. seriemesterskap er i boks før de to siste rundene.

Werder Bremen kjemper desperat for å berge plassen og var nær utligning etter at Davies ble utvist, men lyktes ikke takket være storspill av Manuel Neuer. I siste minutt stusset Yuya Osako et innlegg mot hjørnet, men Neuer svarte med en praktredning og hindret også at Claudio Pizarro nådde returen.

Grønntrøyene måtte tåle sitt 19. tap på rad mot Bayern München, en rekke som strekker seg helt tilbake til 2011.

Under ledelse av suksesstrener Hansi Flick har Bayern nå vunnet 22 av sine 23 siste kamper i ulike turneringer. Laget er også klar for cupfinale mot Leverkusen. Flick er den tredje som har vunnet serien for Bayern både som spiller og trener, etter Franz Beckenbauer og Niko Kovac.

Les også Haalands eventyrlige statistikk slår hardt: 63 mål på 92 kamper

Robert Lewandowski gir Bayern München ledelsen i bortekampen mot Werder Bremen. Med seier er storklubben seriemester for åttende gang på rad og 30. gang totalt. Martin Meissner, AP / NTB scanpix

Fakta Siste ti seriemestere i Tyskland * 2019/20: Bayern München * 2018/19: Bayern München * 2017/18: Bayern München * 2016/17: Bayern München * 2015/16: Bayern München * 2014/15: Bayern München * 2013/14: Bayern München * 2012/13: Bayern München * 2011/12: Borussia Dortmund * 2010/11: Borussia Dortmund Vis mer

Storscorer

Lewandowski ga Bayern ledelsen i det 43. minutt i regnværet i Bremen, med sitt 31. seriemål for sesongen. Thomas Müller var i offsideposisjon da Jérôme Boateng lempet ballen i bakrom, men Lewandowski var akkurat på rett side, og det var han som løp etter ballen.

Den polske spissen tok ned ballen på brystet, vendte og skjøt den i mål før den nådde bakken.

Vertene kom ikke til sjanser før Bayern ble redusert til ti mann da Davies i det 79. minutt pådro seg sitt annet gule kort og ble utvist.

Gjestene var heldige som slapp å spille 70 minutter i undertall, ettersom den unge stjernebacken allerede i det 19. minutt mistet hodet og sparket en motspiller i frustrasjon. Leonardo Bittencourt ble liggende på bakken mens han vred seg i smerte, men dommeren nøyde seg med gult kort til Davies, og VAR-dommerne grep ikke inn.

Han fikk spille en time til før han hindret Milos Veljkovic ulovlig og måtte gå av banen.

– Jeg beklager det, men jeg er likevel glad ettersom vi ble mester, sa Davies til BT Sport.

Les også Haaland ble matchvinner med praktheading fem minutter på overtid

Hertha-tap

I en annen kamp tirsdag vant Freiburg 2-1 over Hertha Berlin, som måtte greie seg uten en skadd Per Ciljan Skjelbred. Vincenzo Grifo og Nils Petersen scoret for hjemmelaget, mens Vedad Ibisevic satte inn Herthas mål på straffespark.

Grifos scoring var et frispark som Rune Almenning Jarstein slo i stolpen. Derfra spratt ballen inn i mål. Vinnermålet kom etter at Vladimir Darida ikke greide å dempe ballen da Jarstein kastet den ut til ham, og den spratt til Petersen.

Borussia Mönchengladbach styrket sjansen til mesterligaplass med 3-0-seier over Wolfsburg, mens Union Berlin er sikker på ny kontrakt etter sin 1-0-seier over tabelljumbo Paderborn, som rykker ned.

(©NTB)