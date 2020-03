Tirsdag kveld fikk spillere og trenere beskjed om at klubben kommer til å sende ut permitteringsvarsel.

– De er forberedt på at det kommer et generelt permitteringsvarsel. Det sitter langt inne, men vi er nødt til å gjøre dette for å redusere tapet. Vi har et ansvar for over 30 ansatte som vi betaler lønn til, selv om de fleste er i små stillingsprosenter, sier styreleder Ragnar Slettestøl i Rosenborg BK kvinner til Adresseavisen.