Han er tilbake fra start for Viking – Fridjonsson benket

SARPSBORG STADION (Aftenbladet): Viking møter nedrykkstruede Sarpsborg 08 søndag kveld.

De siste kampene har Fredrik Torsteinbø imponert på høyrebacken i Sondre Bjørshols skadefravær. Nå er Bjørshol tilbake fra start – men Torsteinbø fortsetter på laget.

Han er flyttet frem på midtbanen, mens Samuel Fridjonsson er henvist til benken.

I midtforsvaret har Berntsen valgt å benke Tord Salte til fordel for Runar Hove.

Viking slo Sarpsborg 2–1 på hjemmebane for knappe tre uker siden, etter at Amin Askar ble utvist og Tommy Høiland scoret på en sen straffe.

Sarpsborg ligger helt sist i Eliteserien, og har ikke vunnet siden de slo Odd i juni, men laget har spilt mange jevne kamper og har blant annet tatt poeng mot RBK og Bodø/Glimt.

Tidligere Viking-spiller Jon-Helge Tveita er skadet og ikke i vertenes tropp i kveld.

Sarpsborg starter med den nysignerte spissen Kyle Lafferty på topp. Den nordirske landslagsspilleren rager 193 centimeter over bakken, og er kanskje noe av grunnen til at Berntsen har valgt å gå for hodesterke Hove i midtforsvaret.

Slik stiller Viking (4–3–3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Viljar Vevatne, Runar Hove, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Kristoffer Løkberg, Fredrik Torsteinbø – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Tord Salte, Zymer Bytyqi, Even Østensen, Johnny Furdal, Samuel Fridjonsson, Adrian Pereira.

Sarpsborg (4-4-2): Alexandre Letellier - Mario Pavelic, Magnar Ødegaard, Nicolai Næss, Joachim Thomassen - Ismaila Coulibaly, Matti Lund Nielsen, Gaute Vetti, Kristoffer Zachariassen - Kyle Lafferty, Mustafa Abdellaoue.