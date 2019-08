Talent forlenger med TIL: – Han har et enormt potensial

Den nye avtalen gjelder ut 2022-sesongen for kantspilleren.

– Vi legger vekt på å få frem spillerne fra Nord-Norge, og Marcus har tatt store steg det siste året. Vi har gitt ham en ny og bedre kontrakt for at han skal kunne være 100 prosent profesjonell fotballspiller og det er to hovedårsaker til det. For det første har han en evne til å jobbe hardt og har veldig gode holdninger, og for det andre så har han et enormt potensial. Kombinasjonen kan føre ham veldig langt, sier sportssjef Svein-Morten Johansen ifølge en pressmelding fra TIL.

– Vi har flere spillere på hans alder som ligger i vannskorpen på å bli veldig gode spillerne i Eliteserien. Over tid kan de bli gode brikker i TIL. Og Marcus vet at om man blir det, så kan verden ligge åpen for ham. Det å gjøre det bra i TIL, er døren til alt. Å få ny kontrakt i TIL eller bli solgt. Fokus må ligge i TIL og det må man være tålmodig på, legger han til.

Klubben har i lengre tid varslet at en ny avtale med Pedersen var på trappene, noe sportssjefen snakket om allerede i april.

Gjennom avtalen går Pedersen fra en avtale der han tjener 10.000 kroner i måneden til en heltidsavtale som trolig ligger rundt minst det tredobbelte.

– Gir meg trygghet

TIL-spilleren selv er ikke tilgjengelig for kommentar i dag, fordi han skal spille kamp for TIL 2 i ettermiddag.

Men til klubbens hjemmeside sier han:

– Det betyr veldig mye for meg å signere for en så stor klubb som TIL. Det gir meg en trygghet og god tid til å utvikle meg videre som fotballspiller.

– TIL-karrieren min har vært en stor opptur og da spesielt det siste året. Det har gitt meg mulighet til å få spille en del i Eliteserien samt så var det en bonus å bli en del av G19-landslaget. Jeg er i et trygt og godt miljø i en fin treningsgruppe, så alt ligger til rette for at jeg skal utvikle meg videre, legger han til.

Stabell med proffkontrakt

Tidligere i dag ble det kjent at Tomas Stabell har fått sin første proffkontrakt med TIL.

– Han har allerede fått sin debut. Selv om han er en litt annen spiller enn Marcus, som har han mange av de samme egenskapene. Han er veldig klar på at det ligger mye hardt arbeid bak på å nå målene, sier Johansen.

– Tomas er litt utypisk spiller, for den nye generasjonen er ofte lette og tekniske spillere. Tomas er en kraftspiller og ballvinner, og skiller seg ut fra de som vi har utviklet de siste årene. Vi håper han har en spisskompetanse som ballvinner som kan bli hans varemerke samtidig som han utvikler seg på andre område også.

Stabell uttaler følgende til TILs hjemmeside:

– Dette betyr ekstremt mye for meg, for jeg har jobbet veldig hardt lenge for denne kontrakten. Det gir meg trygghet og nå kan jeg jobbe enda hardere for å bli så god som mulig.

– TIL er en perfekt klubb for meg med tanke min fremtid som fotballspiller. Jeg har alle muligheter til å utvikle meg videre her. Nå må jeg bare jobbe hardt og så håpe at det blir mer spill i Eliteserien.