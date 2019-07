SHAMROCK - BRANN 2–1, 4–3 SAMMENLAGT

Dublin: Brann var et drøyt kvarter unna. Daouda Bambas 1–0 mål hadde gitt Brann overtaket, det lå an til bergensk avansement, mer enn to millioner kroner i premiepenger og muligheter til å tjene mye, mye mer på spill i Europa.