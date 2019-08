Molde-talent klar for ny klubb

MOLDE: For to uker siden var Tobias Hestad på besøk hos OBOS-klubben Strømmen for å bli kjent med klubben og se på fasilitetene. Hestad var da selv positiv til en eventuell avtale med klubben hvor også Sivert Gussiås er på utlån.

– De henvendte seg til Molde, og det er hovedsakelig for å få nye opplevelser. Jeg skal være her å se på hvordan klubben er. Det er en veldig fin gjeng og et bra nivå. Nå handler det om å bli kjent. Jeg har kontrakt med Molde i et og et halvt år til, og forholder meg til det. Men en avtale kan være en mulighet om det stemmer for alle parter, sa Hestad til Rbnett 10. juli.