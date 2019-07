Molde – Sarpsborg 08 2–1

AKER STADION: Fredrik Sjølstad ble byttet inn i det 65. minutt i en defensiv midtbanerolle for sikre Moldes 1-0-ledelse over Sarpsborg 08. Oppgaven var å stå som et skjold foran Molde-forsvaret og hindre bortelaget i å skape farligheter. Men rollen for 25-åringen i kveldens kamp ble en helt annen.