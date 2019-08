Torsdag meldte Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende at Viking har lagt inn et bud på Branns Kristoffer Løkberg.

Bergensklubben skal være villig til å gi slipp på den tidligere Ranheim-profilen, som har havnet et godt stykke bak i midtbanekøen i klubben han kom til for bare et drøyt halvår siden.