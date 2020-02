Kjempedebut av Jesper (15) for Norge – og nå er også tromsøgutten Kent (16) tatt ut på landslaget

Norges U16-gutter slo Wales 2–1 i La Manga mandag. I kampen fikk Jesper Bergset Robertsen fra Tromsø IL sin debut fra start.

Allerede etter fem minutter sørget Jesper for 1–0 til Norge.

– Vi slet litt i presset i starten, men ble bedre etter hvert og vi skapte en del sjanser etter kontringer som vi ikke klarte å utnytte. Vi fikk et litt heldig mål tidlig i kampen. Debutant Jesper Bergset Robertsen var god i offensiv markering og vant ballen før han avsluttet i mål via keeper, forteller landslagstrener Jan Peder Jalland til fotball.no.

Og midtveis i første omgang doblet Norge ledelsen. Robertsen inn til Berkay Duman som banket ballen i nettaket.

Etter halvspilt andreomgang kom kampens siste scoring, signert Cian Ashford. Dermed vant Norge 2–1.

– Det var mange som debuterte fra start i dag og det var mange nye relasjoner, men det er sånn det er i landslagsfotball. Det er mange kamper på kort tid og da blir det også rotasjoner. Vår jobb sammen med spillerne er å sørge for at vi raskt fungerer som lag, sier Jalland til fotball.no.

I den første kampen i turneringen lørdag, vant Norge 4–3 over Tsjekkia. I det oppgjøret kom Robertsen inn som innbytter. I tillegg spilte TILs Isak Hansen-Aarøen fra start og bidro blant annet med en assist.

Torsdag avsluttes turneringen i Spania. Da møter Norge Slovakia.

Tromsø er i ferd med å få frem flere spennende unggutter. Mandag fikk TUILs angrepsspiller Kent Malic Swaleh (16) beskjed om han er tatt ut i Gunnar Halles G17-landslagstropp. Norge skal møte Serbia til privatlandskamp mot Serbia i slutten av februar.

Kent Malic Swaleh imponerte for øvrig for TUIL i iTromsø Cup for drøyt tre uker siden.