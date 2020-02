Den tidligere TIL-spilleren som tirsdag ble solgt til Molde, har kommet med en del utsagn om måten TILs trenerteam snakker med de unge spillerne og var klar på at han savnet tilbakemeldinger for hva han måtte gjøre for å komme inn på laget.

Kritikken kom han med i sitt første intervju med Romsdals Budstikke, og 19-åringen har utdypet de uttalelse til iTromsø.