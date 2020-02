Under årsmøtet til Rosenborg ble det klart at Rosenborg Kvinner ble en realitet. Trondheims-Ørn har lenge vært klar for å knytte seg til RBK, og mandag var det klart for den første kampen i svarte og hvite drakter.

– Det var et stort øyeblikk, og utrolig stas, sier Marit Clausen, 23-åringen fra Trondheim.