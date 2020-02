SHEFFIELD/OSLO: Coldplays Paradise runget over anlegget. Pyromaskiner langs sidelinjene sprutet flammer som lyste opp en ellers mørk vinterkveld på Bramall Lane. For tre år siden ville tittelen på sangen fremstått temmelig ironisk. Den gangen var klubben med fire FA-cuptrofeer i premieskapet på liganivå tre i England – for sjette år på rad.

Sesongen før endte de på 11.-plass. Det var 54 lag i det engelske ligasystemet som var bedre enn dem. Det var fint lite som minnet om paradis. Det var en ørkenvandring, og det lovede Premier League-land virket som en fjern drøm.