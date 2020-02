Lerkendal: – Vi har vel en plan, så får vi se hva vi skal gjøre. Akkurat nå har vi to spisser her, men det er mulig vi behøver en til. Vi får se.

Det sier RBKs sportslige leder, Mikael Dorsin, til Adresseavisen dagen etter at det ble kjent at Alexander Søderlund er klar for svenske Häcken.