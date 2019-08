Fra utskjelte til helter: Slik forklarer Bodø/Glimt suksessen

«Kjære Kjetil Knutsen: Når skal du ta grep?». Det var overskriften på en kommentar av nettavisen Bodø.no i oktober i fjor.

Glimt hadde kvelden før spilt uavgjort 1–1 hjemme på Aspmyra mot Stabæk. Et resultat laget skulle spille smått utrolige åtte ganger i løpet av Eliteserien 2018. De gulkledde spilte uavgjort fjorten ganger, og satte med det rekord i antall poengdelinger på én sesong.

Det murret i Bodø. Hvorfor klarte de ikke å avgjøre kamper til sin fordel? Var nokså uerfarne Kjetil Knutsen og hans trenerteam de riktige til å lede Bodø/Glimt etter å ha satt poengrekord i 1. divisjon året før? Underveis i sesongen var klubblegenden Trond Olsen rasende på grunn av manglende spilletid. Det samme var Patrick Berg.

– For å si det sånn: Det har ikke vært uproblematisk. Krisestemning og overskrifter har kommet veldig fort underveis.

Sportslig leder Aasmund Bjørkan forteller om året 2018. I Bodø har de fleste en mening om det som skjer innenfor veggene på Aspmyra.

– Det var sterke, misfornøyde, spillere. Men jeg opplevde veldig sterkt at den støyen var medieskapt og at vi har jobbet på jevnt og trutt med akkurat det samme, sier han.

En klubb med en plan

For selv om det til tider stormet utenfor, var det ingen krisestemning i klubblokalene. I flere år har klubben og trenerteamet med Kjetil Knutsen, Aasmund Bjørkan, Morten Kalvenes og Jonas Kolstad vært enig i retningen Glimt skulle ta.

– Det har ikke vært en selvfølge at klubben skulle stå bak oss, men det gjorde de veldig tydelig, forteller Bjørkan.

Der mediene så den negative rekorden med fjorten uavgjorte kamper, så Glimts trenerteam fjorten kamper som kunne vært seier. Mye av forklaringen ligger nettopp der, mener Bjørkan.

Fakta: «Jojo»-laget Glimts ti siste sesonger 2009: Kom på 15.-plass i Eliteserien og rykket ned til 1. divisjon 2010: Kom på 6.-plass i 1. divisjon. 2011: Kom på 5.-plass i 1. divisjon. 2012: Kom på 5.-plass i 1. divisjon. Tapte kvalifiseringsfinalen mot Ullensaker/Kisa 2013: Tok 1.-plass i 1. divisjon. Rykket dermed opp til Eliteserien. 2014: Tok 13.-plass i Eliteserien og berget plassen. 2015: Tok 9.-plass i Eliteserien. 2016: Kom på 15.-plass i Eliteserien og rykket ned til 1. divisjon. 2017: Satte poengrekord i 1. divisjon og rykket opp til Eliteserien igjen. 2018: Tok 11.-plass i Eliteserien.

– I år har vi tatt noen steg i en naturlig utviklingsprosess. De kampene vi i fjor spilte uavgjort, har vi i år vunnet. Fotball er marginalt, konstaterer han og forteller om noen av kampene som også i år kunne endt uavgjort.

Som bortekampen mot Mjøndalen i april. Syv minutter på overtid utlignet Mjøndalen til 4–4. Fire minutter senere, elleve (!) minutter på overtid, scoret stjerneskuddet Håkon Evjen muligens årets mål og avgjorde til 5–4. Samme mann avgjorde på overtid borte mot Tromsø en måned senere.

Bjørkan mener det ligger tre forklaringsvariabler bak suksessen:

1. En kultur i spillergruppen med tydelige ledere.

– Det illustreres for eksempel i Ricardo Friedrich som jobber knallhardt hver eneste dag og går foran med et godt eksempel. Både med tanke på hvordan man oppfører seg, og hva man må gjøre for å oppnå sine mål.

2. Kontinuitet i trenerteamet

– Vi har egentlig jobbet mer eller mindre over samme lest siden 2017. For det første har vi en veldig dyktig hovedtrener i Kjetil Knutsen, som har gjort en fantastisk jobb i all den tid han har vært i Bodø. Så har vi et team rundt Kjetil som jobber knallhardt og utfyller ham. Vi har i tillegg en mental ressurs i Bjørn Mannsverk som har utgjort en stor forskjell.

3. Utviklet «Glimt-stilen»

– Vi har utviklet den videre. Noe som gjør at vi evner å ha et bedre press på motstanderen enn tidligere. Vi har utviklet en spillestil som gjør at vi klarer å stå høyere enn tidligere med den spillestilen. Det andre er at vi har klart å utvikle grunnspillet enda et hakk. At vi klarer å spille mot etablert forsvar i Eliteserien. Bodø/Glimt har ofte klart det i 1. divisjon, men ikke så ofte før i Eliteserien.

Fakta: Glimts lokale talenter Håkon Evjen (19) Jens Petter Hauge (19) Fredrik Bjørkan (20) Patrick Berg (21) Morten Konradsen (23) Ulrik Saltnes (26)

Har tro på ungdommen

Resultatet er tydelig både på tabellen og i målprotokollen. Allerede etter 17 kamper har Bodø/Glimt tatt seks poeng mer og scoret åtte flere mål enn i hele fjorårssesongen.

De negative medieoppslagene er blitt til positive. Nå snakkes det om Bodø/Glimt kan «ta en Leicester».

– At folk bryr seg om oss setter vi utrolig pris på. Ikke minst etter at vi, til tross for relativt stor sportslig suksess, har hatt noen år som har vært preget av litt negativitet. Nå ser alle hva vi har prøvd å få til, at folk setter pris på det er utrolig artig, sier Bjørkan.

At selve laget består av mange unge lokale gutter er også noe publikum liker. Bjørkan mener Bodø/Glimt i dag har et av landets beste akademi. I klubben er det forankret at spillerstallen skal bestå av lokale unggutter.

I ett år har også Norges Toppidrettsgymnas holdt til på Aspmyra. Fremtiden ser lys ut for nordnorske talenter.

– Det er veldig godt å jobbe i Bodø/Glimt om dagen. Men det er små marginer, og ikke noe tre vokser inn i himmelen. Bodø/Glimt anno 2019 handler om hardt arbeid. Vi har ikke fokus på å vinne serien, vi har fokus på å bli litt bedre hver dag.