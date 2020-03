Om tre uker vet vi om Norge har tatt seg til sitt første mesterskap på 20 år, eller om 2020 bare blir nok et år hvor Norge nesten klarte det. Serbia og enten Skottland eller Israel må slås. Skjer det, er det bare å bestille tur til De britiske øyer.

For Norges eventuelle gruppe skal spilles i Skottland og England. Det er to av 12 arrangørland. EM-kartet strekker seg fra Bilbao i vest til Baku i øst, fra Roma i sør til Saint-Petersburg i nord.

– Det blir mer komplisert. Det var sikkert en god tanke bak det, som jeg ikke er intelligent nok til å forstå, sa landslagssjef Lagerbäck under helgens fotballting.

Svensken mener Norge hadde flaks da de havnet i en gruppe hvor reiseavstanden ikke er lenger enn fra Glasgow til London.

Om Norge skulle klare å ta seg videre fra gruppen med England, Kroatia og Tsjekkia, er det imidlertid langt flere utfall.

– I åttendedelsfinalen kan vi havne i Budapest, Bilbao, København, Dublin eller Glasgow. Blir det kvartfinale kan det bli Saint-Petersburg, Baku eller München, sa han videre.

Siden Norge nå er i samme play off-gruppe som arrangørlandet Skottland, har de avtalt å gå rett inn i skottenes opplegg hvis det blir norsk EM-tur.

Lagerbäck mener også at EM i 12 land har gjort det vanskeligere for Uefa å arrangere turneringen.

Tenkte ikke på miljøet i 2014

Det kan organisasjonens visepresident, svenske Karl-Erik Nilsson bekrefte.

– Det er mer komplisert å jobbe med 12 ulike land, som har 12 ulike regelverk til for eksempel skatter og som vi må diskutere sikkerhet med, sier han.

Han er ganske sikker på at vi ikke får se et lignende konsept i fremtiden. Det er i år 60 år siden det første EM ble arrangert. Tanken var å markere dette med et mesterskap for hele kontinentet.

Å spre mesterskapet over et så stort område tar seg nå ikke veldig bra ut i et miljøperspektiv.

– Da avgjørelsen ble tatt i 2014, så snakket man ikke om miljøkonsekvensen av reiser slik vi gjør i dag. Mange fans, spillere og ledere må reise mye rundt i Europa, sier Nilsson.

Han peker på Sveits som et eksempel. Laget skal spille første kamp i Italia og Roma, andre kamp i Aserbajdsjan og Baku, før det bærer tilbake til Roma for tredje oppgjør.

Visepresidenten mener dessuten at løsningen er dårlig i et sportslig perspektiv. De 12 arrangørlandene skal i utgangspunktet spille alle gruppekampene på hjemmebane om de kvalifiserer seg. Havner to land i samme gruppe, får begge minst to kamper på hjemmebane.

– Det er annerledes enn normalt, når bare ett land har hjemmebanefordel.

– Det blir urettferdig?

– Ja, man kan iallfall synes at det ikke er sportslig perfekt, sier Nilsson.

De siste månedene har en annen trussel meldt seg. Koronaviruset fører nå til tomme tribuner eller avlyste idrettsarrangementer over hele kontinentet. Det er foreløpig ikke avgjort hvilke konsekvenser det vil få for gjennomføringen av EM.