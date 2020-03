– Jeg har forståelse for at klubbene er i en situasjon der permitteringer blir vurdert. Dette er en økonomisk krevende tid for alle bedrifter i Norge, inkludert Start. Det aller viktigste er at klubben består. Da er jeg sikker på at vi kommer styrket ut av dette, sier Start-spiller Erlend Segberg til Fædrelandsvennen.

Permitteringer er et brennhett tema i norsk fotball som følge av koronaviruset som setter sitt preg på hele det norske samfunnet.