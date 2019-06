Leo Skiri Østigård og Tobias Svendsen skulle helst sett at de ikke var på Reknesbanen i helgen.

– Det kjennes fortsatt tungt, vi burde ha vært videre fra innledningsgruppa. Det var et opplagt mål for oss, men vi klarte ikke å komme opp på vårt beste nivå verken mot Uruguay eller New Zealand, innrømmer de to romsdalingene, som følte såpass abstinens allerede at de kjørte en trikserunde sammen med kamerater i pausen under 3.-divisjonskampen.