Kristiansand: I skadefraværet til Jonas Deumeland fikk keeper Alexander Pedersen debutere for Start i OBOS-ligaen. 23-åringen takket Hardarson for muligheten med å holde nullen i det som var en stor kamp for ham personlig.

– Helt ærlig så er jeg litt stolt av meg selv nå. Det å få debutere for en så stor klubb i 1. divisjon og holde nullen i tillegg, er utrolig artig, sier 23-åringen etter kampen der Start vant 2–0.