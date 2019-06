Premier League-spissen trener på Lerkendal: Slik er stemningen i RBK

Rosenborg-ferien er over, og i løpet av de neste månedene venter 20 kamper for spillerne og trener Eirik Horneland.

Hvordan kommer det til å gå? Vi tar diskusjonen i denne ukes «Rasmus&Saga».

Det gjør vi sammen med Crystal Palace-spiss Alexander Sørloth og Nardo-profil Morten Strand.

Duoen er gode kompiser fra juniortida i Rosenborg, og har klare meninger om tingenes tilstand på Brakka.

Sørloth trener også på Lerkendal for tiden, for å være best mulig rustet for et comeback i England etter våren i belgiske Gent.

Hvordan opplever han stemningen i RBK-garderoben for tiden?

Og hva tenker han om vårsesongen?

Overgangsvinduet

Vi utfordrer også landslagsspissen til å sette seg litt inn i Nicklas Bendtners situasjon.

Palace-spilleren opplevde i 2018 både å være ute av kamptropper og førsteellever. Hvordan jobbet han for å komme tilbake? Og hva gjør en slik situasjon med en fotballspiller?

Sommerens overgangsvindu er også tema.

Det går allerede rykter om en sideback, men sannhetsgehalten der er nokså tynn, særlig om man ser på lønnsposen.

Playstation

Vi diskuterer naturlig nok også situasjonen til Sørloth selv, og er også innom 2. divisjon, der Nardo har overrasket positivt – igjen. I vinter var a-laget i ferd med å bli trukket på grunn av elendig økonomi. Nå står Strand, som selv var svært nære ved å slå ordentlig gjennom, oppe i en situasjon med sportslig suksess, men med svært trange økonomiske kår.

Og: Hvorfor får ikke Sørloth være med «de store gutta» å spille Playstation?

