Fotballspilleren ble anmeldt for voldtekt i mai 2017. I august i fjor ble han frikjent for straff i Romsdal tingrett, men dømt til å betale erstatning til fornærmede. Påtalemyndigheten anket frifinnelsen og tiltalte anket erstatningskravet. Han møtte ikke da ankesaken startet i Molde onsdag.

Aktor og bistandsadvokat i rettssaken der spilleren står tiltalt for voldtekt, har samme kommentar om at han har inngått kontrakt med et lag i Saudi-Arabia: