Fredag bekreftet Englands fotballforbund (FA) at kvinnenes superliga og mesterskapsserie skal avgjøres på poengsnitt.

Det innebærer at Chelsea kan juble for sin tredje superligatittel. Liverpool rykker ned, mens Aston Villa kan juble for opprykk.

– Jeg kan ikke si jeg hopper i taket, men jeg er glad for at vi får anerkjennelsen og beviset på at vi gjorde en god sesong frem til den ble stoppet, sier Chelsea-spiller Maren Mjelde til BT.

Som så mye annet i verden, fikk kvinnenes fotballsesong i England en brå stopp i mars da koronakrisen kom.

Chelsea har allerede vunnet ligacupen. Hva som skjer med FA-cupen, gjenstår å se. Chelsea skulle etter planen møte Everton i kvartfinalen.

– Dette er veldig spesielt, og vi har ventet i spenning på hva som ville skje, sier Mjelde.

Phil Noble

Mennenes PL får fortsette

Det er lagt en plan for å fullføre herrenes Premier League. Mens damenes superliga altså avsluttes og avgjøres på poengsnitt.

– Jeg mener det var den riktige beslutningen. Det hadde kostet svært mye å fullføre serien med tanke på alle tiltakene som kreves, og det er mange klubber i vår liga som ikke har penger til det, sier Mjelde.

Manchester City ender på andreplass, noe som innebærer mesterligaplass – i likhet med Chelsea – kommende sesong.

City ledet ligaen med ett poeng foran Chelsea, men hadde én kamp mer spilt enn London-laget. Arsenal var også med i tittelkampen, men ender på tredjeplass.

– Det føles nok rart for dem som har hjertet i Arsenal og Manchester City, men dette måtte bli avgjort på en eller annen måte. Jeg mener poengsnitt er rettferdig, sier Mjelde.

Hun er hjemme i Bergen nå, og feiret seriegullet nøkternt med en tur ute i naturen. Mjelde er nettopp ferdig med 10 dagers karantene etter å ha returnert fra London.

– Ting er åpnere her i Norge. I England er det strengt med lange køer på 40 minutter for å gå i butikken. Jeg har for det meste holdt meg innendørs og møtte nesten ingen på to måneder, forteller Mjelde.

Storbritannia er i europatoppen over koronadødsfall.

– Siden smittetallene var så høye, tenkte jeg det var best å isolere meg, sier Mjelde.

Fakta: Fakta om de norske Chelsea-spillerne Dette er de norske fotballspillerne som ble engelsk seriemester i fotball for kvinner med Chelsea fredag: Maren Mjelde Født: 6. november 1989 (30 år)

Tidligere klubber: Arna-Bjørnar, Turbine Potsdam, Kopparbergs/Göteborg, Avaldsnes

Chelsea-kamper/mål: 71/12

Landskamper/mål: 148/19 Guro Reiten Født: 26. juli 1994 (25 år)

Tidligere klubber: Sunndal, Kattem, Trondheims-Ørn, LSK Kvinner

Chelsea-kamper/mål: 21/6

Landskamper/mål: 50/9 Maria Thorisdottir Født: 5. juni 1993 (27 år)

Tidligere klubber: Klepp

Chelsea-kamper/mål: 42/2

Landskamper/mål: 44/2

Mjelde er på vei inn i sitt siste kontraktsår i Chelsea. Forhandlingene om en forlengelse er ennå ikke startet, men Mjelde føler hun er på et bra sted.

– Chelsea er en av Europas tre beste klubber, vil jeg si.

At Chelsea får spille Champions League igjen til høsten, etter å ha gjort en til Chelsea å være svak sesong i 2018/19, er viktig for Mjelde.

– Det er faktisk det aller mest gledelige, mener bergenseren.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tre forslag

Etter at superligaen ble avsluttet med umiddelbar virkning forrige mandag, har tre forslag vært skissert. Ifølge Sky Sports var ett forslag å annullere sesongen. De to andre var at sesongen ble avgjort på poengsnitt. Forskjellen mellom de to var om nedrykk skulle gjennomføres.

Det har ikke vært spilt superligafotball i England siden 23. februar som følge av koronavirusutbruddet. Det gjensto seks fulle serierunder, men lagene har spilt ulikt antall kamper.

Siden resultatene på nivå tre og nedover er blitt kansellert, rykker ingen lag ned fra nivå to. Det er godt nytt for tabelljumbo Charlton, som har den norske trioen Sara Eggesvik, Pernille Gardien og Lisa Eide i troppen.