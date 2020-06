Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

Det er under to uker til Bodø/Glimt kommer på besøk når sesongen endelig sparkes i gang tirsdag 16. juni. Vikings trener Bjarne Berntsen har nok å tenke på inn mot kampen.

Det er allerede klart at Sondre Bjørshol går glipp av oppgjøret grunnet sin lyskeskade. Det virker klart at Fredrik Torsteinbø går inn og erstatter Bjørshol.

Men også Yann-Erik de Lanlay er usikker til møtet med Glimt. Allerede tidlig i mandagens internkamp måtte «Yanni» forlate banen med en føling med noe på baksiden av låret. Nå trener han alternativt og krysser fingrene.

– Ikke bekymret

– Jeg tror det skal gå fint å rekke seriestarten, sier De Lanlay til Aftenbladet etter onsdagens Viking-trening der han jogget rundt for seg selv mens resten av troppen trente for fullt.

– Jeg er ikke bekymret, men jeg skulle så klart helst ikke løpt rundt for meg selv med så kort tid til seriestart. Vi tror ikke det er noe langvarig. Jeg håper det går fort over. Det kjentes bra da jeg løp rundt her nå, sier 28-åringen som før jul ble klar for Viking igjen etter flere sesonger i Rosenborg.

Spilleren selv er optimist, men Bjarne Berntsen drar på det når han får spørsmål om «Yanni» rekker seriestarten.

– Det er vanskelig å si, svarer til slutt Viking-treneren. Han legger til at han ikke liker at kantspilleren må ut av full trening grunnet en liten skade nå.

– Men han har fått en ganske bra oppkjøring totalt sett. Vi satser på at det bare er et kort avbrudd.

Pål Christensen

Pål Christensen

Får behandling

«Yanni» trener alternativt og får behandling, særlig mer er det ikke å gjøre. Han forlot banen i internkampen straks han kjente at noe ikke var helt som det skulle på baksiden av låret.

Han håper å trene for fullt i løpet av uken, kanskje allerede torsdag. Men samtidig er han klar på at de ikke tar noen sjanser.

En som definitivt går glipp av serieåpningen er høyreback Sondre Bjørshol. Det bekrefter Bjarne Berntsen overfor Aftenbladet.

Bjørshol har slitt med lysken i et par uker nå og dermed må mannen som var blant de beste i sin posisjon på vårparten i fjor, se serieåpningen på TV.

Men Fredrik Torsteinbø, som på mange måter fikk restartet sin Viking-karriere da han overtok for en skadet Bjørshol i høstsesongen i fjor, er klar til å steppe inn.

– Jeg er klar til å gå ut og gjøre en jobb. Jeg får brukt mine kvaliteter bedre lenger framme på banen, men jeg er klar hvis Sondre ikke blir klar, sier Torsteinbø.

Fredrik Refvem

Vevatne sto over

Heller ikke kaptein Viljar Vevatne trente onsdag. Midtstopperen er bankers på serielaget, men fikk en ekstra dag til å restituere seg etter mandagens kamp.

Vevatne jogget og trente styrke på sidelinjen.

Han kjente det nappe til i låret på trening for et par uker siden, og selv om skaden skal være leget, tar han ingen sjanser og legger inn en ekstra hviledag for å unngå for stor belastning.

Ellers er resten av Viking-troppen skadefri og klar til å møte Sandnes Ulf til treningskamp lørdag.