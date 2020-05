– Spania har gjort det de skal, nå åpner det seg nye horisonter for alle. Tiden er inne for å gjenopprette mange av de daglige aktivitetene, blant andre La Liga, sa Pedro Sanchéz på pressekonferansen.

Flere melder at den første kampen blir derbyet mellom Sevilla og Betis fredag 12. juni. Likevel har ikke ligaen selv bekreftet en startdato.

Alle La Liga-kampene vil bli spilt foran tomme tribuner. Den siste uken har La Liga-klubbene trent i mindre grupper.

Ballesteros, AP / NTB scanpix

Lave smittetall i toppfotballen

11. mai ble det meldt om fem spillere og tre andre klubbansatte i spansk toppfotball som hadde testet positivt på koronaviruset. Det var godt nytt, mente La Liga-sjef Javier Tebas.

– Ut fra smittetilfellene i tysk Bundesliga og virusets spredning i Spania hadde vi regnet med 25 til 30 positive prøver. Vi har testet 2500 personer tilknyttet lagene i de to øverste divisjonene, og bare åtte smittetilfeller er gode nyheter, sa Tebas til TV-kanalen Movistar.

Tebas har tro på at det vil bli spilt kamper hver dag.

Også fotball på nivå to kan begynne opp igjen fra 8. juni.

Fjerdeplass på Ødegaard og co.

Med elleve kamper igjen ligger Barcelona to poeng foran Real Madrid. Martin Ødegaards Real Sociedad er nummer fire, tolv poeng bak Barcelona.

Fjerdeplassen gir inngangsbillett til Champions League. Ødegaard og co. møter etter alle solemerker Osasuna hjemme i første kamp etter koronapausen.

Lørdag formiddag var det meldt om over 281.900 koronasmittede og over 28.600 døde som følge av viruset i Spania. Landet er et av de hardest rammede i verden.

Bare Frankrike, Italia, Storbritannia og USA har flere døde.

