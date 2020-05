Både TIL og Grønli var for en drøy måned siden enige om at han skal lånes ut denne sesongen. Den offensive midtbanespilleren skulle få mer erfaring og spilletid. Grønli var på et treningsopphold i Ull/Kisa, men det endte verken i en overgang eller et lån.

Nå er det meste snudd på hodet. TIL har fått en ny hovedtrener i Gaute Helstrup og OBOS-sesongen skal gjennomføres på kun fem måneder.