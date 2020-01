Skaden har vært en helt ny situasjon for ham. Før har Uzuochukwu på det lengste vært ute i to måneder etter en meniskoperasjon tilbake i 2014. I juli pådro han seg en korsbåndsskade og er nok ikke tilbake for fullt før i april.

– Det har vært veldig tøft, det har ikke vært normalt for karrieren min. Jeg er ikke vant med så lange skadeperioder, så det har vært en veldig hard periode og tøft, men jeg føler at jeg taklet det bra, sier Uzochukwu.