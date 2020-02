Sent tirsdag kveld kunngjorde Fløya at de har ansatt den tidligere TIL-, Bodø/Glimt, TUIL- og Alta-spilleren som daglig leder.

– Det blir spennende og utfordrende for meg. Det gikk nokså fort fra da jeg ble ferdig med bachelorgraden i Sports Management. Jeg tok den avsluttende eksamen 24. januar og plutselig får jeg en såpass stor rolle og jobbe innenfor sport i Tromsø by. Det er en fantastisk mulighet for min del, sier Thomas Braaten til iTromsø.