For to måneder siden skrev Sunnmørsposten at Brattvåg-spissen Håkon Leine var jaktet av klubber i både Eliteserien og 1. divisjon. Den gangen sa daglig leder Oddmund Otterlei at flere klubber hadde tatt kontakt, men at det fortsatt ikke var en enighet rundt en overgang.

Men etter det Sunnmørsposten erfarer, så er Leine klar for spill i 1.-divisjonsklubben Raufoss. Overgangsvinduet i Norge åpner først på onsdag, men overgangen blir offentliggjort innen kort tid.