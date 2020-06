Har skrevet ny kontrakt med Rosenborg

Det melder rbk.no fredag morgen.

– For det første er det er her jeg føler meg hjemme. Jeg har lyst til å vise meg frem enda mer her, være med på å vinne titler og ta hjem seriegullet til Trondheim. For det andre mener jeg at dette er riktig for min utvikling. Kontrakten er lang og det gir ekstra trygghet, sier Dahl Reitan til klubbens hjemmeside.

Kontrakten er på tre og et halvt år, og dermed kan Dahl Reitan senke skuldrene med tanke på den pågående «kampen» om høyreback-plassen i RBK.

Hele denne vinteren har han og Vegar Eggen Hedenstad byttet på å spille, og nå har i hvert fall én av de to signert langtidskontrakt.

Hedenstads kontrakt går ut etter denne sesongen - akkurat som tilfellet var for Reitan.

NB! Reitan skadet seg på trening mandag, og det er usikkert om han rekker seriestarten. Det er ikke snakk om noen langvarig skade.