Ny graskamp venter AaFK søndag: – Har ikke alltid vært like pent, men det er poengene som teller

Niklas Castro måtte stå over AaFKs tre første kamper og fikk se lagkameratene spille uavgjort mot Sandefjord. I kampen etter mot Skeid var Castro på laget. Siden har det blitt sju strake seire, inkludert to cupseire, og kun i cupen mot Bergsøy har han ikke spilt. I tre av de fire siste kampene har Castro hatt matchavgjørende scoringer og assists, blant annet to på straffe. Midtbanespilleren er kald i de avgjørende øyeblikkene.

– Jeg er ikke helt sikker på hvorfor det har blitt sånn, men jeg tror det har kommet med årene, og så er jeg sikker på at jeg klarer å det, sier Castro til Sunnmørsposten, og legger til: