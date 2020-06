RBK-profil med støtte til Horneland: – Det er trist

– Han har vært en fantastisk leder for oss, sier Even Hovland.

Even Hovland med støtte til avgåtte Eirik Horneland. Christine Schefte

Etter en svak 2019-sesong og dårlig start på denne sesongen, ble det i natt klart at trener Eirik Horneland er ferdig som Rosenborg-sjef. Beskjeden kom etter tap mot Bodø/Glimt på hjemmebane.

Fredag er det dagen derpå for Norges største fotballklubb. Even Hovland var en av spillerne i aksjon i det som ble Hornelands siste kamp som Rosenborg-trener.

– Det er trist at det ble sånn. Det er ingen som ønsker at dette skulle bli utfallet. Så får vi se hva som skjer videre, sier forsvarsspilleren til Eurosport.

– Han har vært en fantastisk leder for oss, og det er synd vi ikke har fått resultater. Vi hadde en positiv vinter etter et trøblete fjorår, og så lyst på det. Så klarer vi ikke få det ut i kamp. Det er skuffende. Vi må legge oss like flate for at resultatene har uteblitt. Vi må score mål og stoppe motstanderen. Det er en helhet – det er ikke én mann sin skyld, fortsetter han.

Trenerjakten er i gang i Trøndelag. Åge Hareide er blitt nevnt. Det har også mannen som ledet gårsdagens seierherrer på Lerkendal, Glimt-trener Kjetil Knutsen. Inntil videre er det Trond Henriksen som skal lede laget.

