Liverpool snublet i jakten på Premier League-rekord

Gikk på overraskende poengtap.

Liverpool og Salah forspilte mange store sjanser. OLI SCARFF / Reuters

11. juli 2020 18:06 Sist oppdatert nå nettopp

LIVERPOOL - BURNLEY 1–1

Mohamed Salah på jakt etter toppscorertittelen bommet og bommet. Det ga Burnley muligheten til å få et sterkt 1-1-resultat borte mot Liverpool.

– En smått utrolig kamp, dette. Liverpool dominerte totalt, men Burnley kunne ha vunnet. Liverpool har mer enn nok sjanser til å ta alle poengene.

Slik oppsummerte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland kampen.

Salah, Sadio Mané og de andre storscorerne i Liverpools angrepsrekke bommet på sjanse etter sjanse da Burnley gjestet de suverene seriemestrene i Premier League lørdag.

Jay Rodriguez' 1-1-scoring gjør at Burnley fortsatt har et teoretisk håp om femteplassen som gir europaligaspill. Det er åtte poeng opp til Manchester United på femteplass med tre kamper igjen å spille, men United og de andre lagene rundt Burnley har en kamp til gode.

Liverpool fikk en god start på kampen da Robertson sendte vertene i føringen. CLIVE BRUNSKILL / Reuters

Rekord i tynn tråd

For Liverpools del er poengtapet lite annet enn surt i en sesong der klubben har mulighet til å sette Premier League-rekord i antall poeng.

Liverpool jakter på Manchester Citys ligarekord med 100 poeng i en og samme sesong, og trenger åtte poeng på de siste tre kampene for å slå rekorden. Med andre ord er kun full pott godt nok.

Liverpool har Arsenal, Chelsea og Newcastle igjen.

Burnley jublet vilt da de utlignet til 1–1. Oli Scarff / Pool AFP

Toppscorerjakt

Gullet er allerede kassert inn, men både Mohamed Salah og Sadio Mané er med i kampen om toppscorertittelen. Salah er på tredjeplass med sine 19 mål, mens Mané står med 16. Leicester-helten Jamie Vardy topper med 22 nettkjenninger.

Særlig Salah var i skudd-humør lørdag. Men forsøkene hans gikk enten til side for mål, eller ble avverget av Nick Pope, som hadde en god dag i Burnley-buret.

Heller ikke Mané eller spiss Roberto Firmino maktet å overliste Pope. Det gjorde imidlertid Andrew Robertson.

Den solide venstrebacken hadde forflyttet seg over til høyresiden da Fabinho la et flott innlegg i hans retning etter 34 minutter. Robertson fikk god tid til å vente inn ballen, og plasserte ballen iskaldt i mål med hodet. Headingen var en klasseavslutning man vanligvis ikke forbinder med venstrebacker.

Målet ga Liverpool en fullt fortjent ledelse, men til tross for flere store muligheter, ble det med det ene målet for rødtrøyene. Og da Jay Rodriguez hamret ballen i mål fra 16-metersstreken etter 69 minutter, ble det også med det ene poenget for Liverpool.