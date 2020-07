Fredrik Ulvestad med ny Djurgården-scoring

Djurgården-spiller Fredrik Ulvestad fant nettmaskene i sin andre strake hjemmekamp, men måtte ta til takke med 2-2 mot Mix Diskerud og Helsingborg mandag.

Fredrik Ulvestad scoret igjen. Fredrik Hagen

Djurgården - Helsingborg 2–2

Ulvestad doblet Djurgårdens ledelse fra straffemerket etter 23 minutter, men 2-0-ledelsen var derimot av det farlige slaget. Max Svensson og Armin Gigovic sørget for at det endte 2-2 i Stockholm mandag.

I likhet med Ulvestad og Djurgården-keeper Per Kristian Bråtveit spilte Diskerud hele kampen. Helsingborg-spilleren fikk gult kort like før pause. Aslak Fonn Witry spilte 70 minutter for vertene.

Eirik Haugan spilte hele kampen da Östersund tapte 0-1 mot Mjällby, mens Kalmar-spiller Geir André Herrem fikk en drøy time på banen i 0-1-tapet mot Varbergs BoIS.

(©NTB)

